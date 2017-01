Höhere Qualität, zufriedenere Kunden

Mit Lean Six Sigma den Kulturwandel gemeistert

Wie schafft man eine strategische Neuorientierung in einem schwierigen Marktumfeld? Bei Raytheon Anschütz ist dieser Kurswechsel mit Lean Six Sigma, einer Kombination aus Lean Management und der Managementmethode Six Sigma, gelungen.

